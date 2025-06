Estes são os 10 jogos com maior público no Mundial de Clubes

Considerando as partidas do Mundial de Clubes até o fim desta sexta-feira (20/6), o duelo entre Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid lidera, com folga, o ranking de maiores públicos. O jogo terminou com vitória dos franceses por 4 a 0 e atraiu 80.619 torcedores ao Rose Bowl, estádio com capacidade para 89.762 pessoas — uma taxa de ocupação de 89,8%.

O número impressiona, mas o destaque em termos de média de público vai para o Hard Rock Stadium, em Miami. Em uma cidade com forte presença latina, apaixonados pelo futebol, os torcedores têm comparecido em peso: o estádio, com capacidade para 64.767 lugares, tem registrado ocupações acima de 98%. Dos cinco jogos com maior público, quatro aconteceram em Miami, reforçando o sucesso da competição na cidade americana.