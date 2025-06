Internazionale vira nos acréscimos e vence o Urawa Reds na Copa do Mundo de Clubes

Japoneses saem na frente na única finalização do jogo, mas Lautaro e Carboni garantem a virada da Inter

Em mais uma noite de emoções na Copa do Mundo de Clubes, a Internazionale precisou suar muito para conquistar sua primeira vitória no torneio. Neste sábado, 21 de junho, o time italiano venceu o Urawa Reds por 2 a 1, de virada, em confronto válido pela segunda rodada do Grupo E.

O resultado foi construído com gols nos acréscimos: Lautaro Martínez empatou no fim do segundo tempo, e, já nos minutos finais, Carboni garantiu a virada e os três pontos.