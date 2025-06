Flamengo domina o Espérance e estreia com vitória no Mundial de Clubes

Pouco mais cedo, o Chelsea fez valer o favoritismo e venceu o Los Angeles FC, também por 2 a 0, com gols de Pedro Neto, no primeiro tempo, e Enzo Fernández, na etapa final. Na próxima rodada, o duelo do Flamengo será exatamente contra a equipe inglesa, em confronto direto pela liderança do Grupo D, que pode garantir classificação antecipada às oitavas de final.

Em noite de boa atuação, o Flamengo dominou e venceu o Espérance, da Tunísia, por 2 a 0, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia (EUA), em sua partida de estreia no Mundial de Clubes. Arrascaeta, aos 16 minutos, e Luiz Araújo, aos 26 do segundo tempo, marcaram os gols do triunfo rubro-negro.

O Espérance tentou de tudo. Subiu a marcação para pressionar a saída de bola do time carioca, sem sucesso. A troca de passes do Flamengo, por mais curto que fosse o espaço, não falhou. Quando o clube tunisiano tentou se fechar em bloco baixo, o Urubu conseguiu infiltrar, sobretudo em jogadas pela linha de fundo. O gol era questão de tempo — e não demorou.

Dentro das quatro linhas, foi um baile rubro-negro. Com um meio-campo refinado, com Pulgar, o estreante Jorginho, o artilheiro Arrascaeta e o capitão Gerson, que deve se transferir para o futebol russo após o Mundial, o Flamengo ditou o ritmo e teve total controle das ações da partida. Em nenhum momento sofreu perigos e, quando quis acelerar as articulações, colocou o rival em situações tensas.

No estádio, a atmosfera criada por ambas as torcidas tornou o jogo ainda mais interessante. Os flamenguistas compareceram em grande número e, visualmente, estavam em maioria. Mas os adeptos do Espérance também estavam lá e eram tão barulhentos quanto os brasileiros. A impressão, pelo clima na arquibancada, era de dois rivais se enfrentando, e não de um confronto inédito na história.

Aos 16 minutos, um golaço coletivo do Rubro-Negro, de pé em pé. No fim do lance, a bola caiu no pé de Arrascaeta que, de frente para o gol, não desperdiçou. Foi o 13º tento dele pelo Flamengo nesta temporada, artilheiro absoluto do time, com quase o dobro do segundo colocado no ranking, Luiz Araújo. Apesar da boa atuação, o placar ainda era curto — e proporcionalmente inseguro.

No segundo tempo, o nível de concentração do Flamengo caiu. O escrete carioca passou a cometer erros que não havia cometido na etapa anterior, principalmente em passes, falhas que geraram alguns contra-ataques para o Espérance. O Taraji, como é conhecido o clube da Tunísia, chegou a ter um curto recorte de protagonismo, mas não o aproveitou. O goleiro Rossi, com boas defesas, teve papel importante.

E se há uma máxima no futebol que pouco falha, assim como a “lei do ex”, é: “quem não faz, leva”. Aos 26 minutos, quando o Urubu não vivia seu melhor momento no jogo, apareceu a qualidade individual. Jorginho, com um passe de primeira após lateral cobrado próximo à intermediária, deixou Luiz Araújo livre, que girou com categoria e finalizou com uma classe para poucos. Bola na rede e três pontos na conta.