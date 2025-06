Al-Ahly x Inter Miami de Messi ao vivo: onde assistir ao jogo do Mundial

Jogo da Copa do Mundo de Clubes entre Al-Ahly e Inter Miami é neste sábado, 14, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

Al-Ahly e Inter Miami, de Lionel Messi, se enfrentam hoje, sábado, 14 de junho (14/06). O confronto é válido pela estreia do Mundial de Clubes . A partida será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), às 21 horas (horário de Brasília).

A transmissão de Inter Miami versus Al-Ahly estará disponível de forma online e gratuíta. A partida da Mundial de Clubes terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube), SporTV (TV por assinatura) e DAZN (streaming).

Al-Ahly x Inter Miami de Messi: estreia do 'super' Mundial de Clubes

Que comece a festa. Jogando em casa, o Inter Miami estreia neste sábado (14) na Copa do Mundo de Clubes da Fifa contra o Al Ahly do Egito, num torneio em que o craque argentino Lionel Messi e seus companheiros tentarão brilhar entre a elite do futebol mundial.

O clube da Flórida, fundado em 2018, viverá outra etapa importante de sua história quando a bola rolar no Hard Rock Stadium, em Miami, a partir das 21h00 (horário de Brasília), diante de 65 mil espectadores.

Convidado pela Fifa para participar do torneio como equipe anfitriã, o Inter tem diante de si uma oportunidade para se mostrar ao mundo do futebol além da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos.