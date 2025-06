Após "fora" de Ranieri, Itália mira em ídolo do Milan para assumir comando técnico

Azzurra busca novo treinador a exatos um ano do início da Copa do Mundo após demissão de Luciano Spalletti

A Federação Italiana de Futebol ( FIGC ) tinha Claudio Ranieri como seu principal alvo. No entanto, a lenda de 73 anos recusou o convite, preferindo manter-se afastado das funções à beira do campo. Atualmente, ele atua como uma espécie de conselheiro na Roma, clube onde encerrou sua carreira ao final desta temporada 2024/25, garantindo uma vaga na Europa League.

Com isso, o presidente da federação, Gabriele Gravina, está inclinado à contratação de Gennaro Gattuso, que encerrou seu ciclo como treinador do Hajduk Split, da Croácia, após apenas um ano no comando, no começo de junho.

Eles devem se reunir nos próximos dias para alinhar a chegada. O ex-volante, ídolo do Milan, terá a missão de reverter a situação complicada nas Eliminatórias e colocar a seleção italiana no Mundial do próximo ano.