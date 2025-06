Análise: dois primeiros jogos de Ancelotti na seleção brasileira deixam um gosto de "quero mais"

Se a primeira impressão é a que fica, o começo de Carlo Ancelotti na seleção brasileira mostra-se promissor. O técnico italiano, multicampeão no futebol, comandou seus dois primeiros jogos à frente do Brasil nesta Data Fifa.

Ainda é cedo para tirar qualquer tipo de conclusão sobre o trabalho do comandante europeu. Todavia, algumas evoluções — por mais sutis que sejam — já puderam ser observadas. De cara, a defesa melhorou. Nas duas partidas, nenhum gol sofrido. Os fatores são muitos.

O perfil de Ancelotti, oriundo da escola italiana, é por natureza defensivo. Portanto, seria absolutamente natural uma evolução significativa nesse setor. Além de ajustes táticos, dois jogadores foram fundamentais para o melhor funcionamento: Alexsandro Ribeiro, zagueiro, e o volante Casemiro.

O primeiro era desconhecido em terras brasileiras até então. Fez a base no Flamengo e no Resende-RJ, e partiu cedo para o futebol português. Hoje, faz sucesso na França, onde é destaque do Lille. Já o segundo é mais experiente e velho conhecido do torcedor e de Carletto — com quem trabalhou no Real Madrid-ESP, em uma parceria de sucesso.