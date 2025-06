Vinicius Júnior brilha com gol em classificação da seleção brasileira para a Copa do Mundo

Com camisa 10 e de volta aos comandos de Ancelotti, o atacante foi o autor do gol que consagrou o Brasil na próxima Copa do Mundo

De maneira simbólica, o atacante Vinicius Júnior foi o autor do gol da vitória da seleção brasileira por 1 a 0 diante do Paraguai nesta terça-feira, 11. O triunfo teve sabor de "Baile" do camisa 10 apesar do placar mínimo não apenas porque consagrou o Brasil na Copa do Mundo de 2026, mas também porque marcou os primeiros três pontos somados pelo grupo sob o comando de Ancelotti.

Na partida, Vinicius Júnior teve uma grande presença em campo dentro do esquema 4-2-4. Com um ataque mais atuante que outrora, muito em função de uma melhor divisão de tarefas entre Raphinha, Martinelli e Matheus Cunha, o Brasil conseguiu ter maior presença ofensiva, o que acabou por beneficiar a estrela do Real Madrid.