Fifa exclui o León, adversário do Flamengo, do Mundial de Clubes 2025

Entidade afirma que equipe não disputará a competição por ter o mesmo dono do Pachuca e anunciará em breve o substituto na disputa do torneio

A Fifa indicou que entre Pachuca e León, apenas um dos dois clubes poderá seguir na disputa do Mundial de Clubes 2025. Assim, a entidade decidiu excluir a equipe de Guanajuato, que estaria no grupo D, junto com Flamengo, Chelsea e Espérance. O primeiro, por sua vez, que estará no Grupo H, com Real Madrid, Al-Hilal e RB Salzburg, permanece no torneio.

“Após avaliar todas as evidências do caso, o presidente do Comitê de Apelações da Fifa decidiu que tanto o Pachuca quanto o León não atendem aos critérios de propriedade multiclube estabelecidos no regulamento do Mundial de Clubes da Fifa. Nos termos, a Fifa decidiu não admitir o León na competição e anunciar o clube que o substituirá em seu devido tempo”, disse a Fifa.