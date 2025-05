Após saída de Ancelotti, Real Madrid anuncia Xabi Alonso como novo técnico

Agora é oficial: o Real Madrid anunciou, na manhã deste domingo, 25, que Xabi Alonso, lenda do clube e ex-técnico do Bayer Leverkusen-ALE, será o novo treinador da equipe Merengue pelas próximas três temporadas, de 1º de junho de 2025 a 30 de junho de 2028. O comandante estreará na Copa do Mundo de clubes, no mês que vem.

O espanhol chega ao Real Madrid para substituir Carlo Ancelotti, técnico com mais títulos na história do time. O italiano, que assumirá a seleção brasileira nesta semana, treinou e foi campeão com Xabi em 2014, quando estiveram juntos na campanha vitoriosa da Liga dos Campeões daquele ano.