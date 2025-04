Champions League: veja resultados e classificados para semifinais

Paris Saint-Germain conquistou sua classificação e será um dos clubes a disputar a semifinal da Champions League 2024/25 / Crédito: Reprodução/ FRANCK FIFE / AFP

A Champions League conheceu, nesta terça-feira, 15, os dois primeiros semifinalistas da edição 2024/25: Paris Saint-Germain e Barcelona. Ambas as equipes agora aguardam os adversários que sairão dos dois últimos confrontos das quartas de final, marcados para esta quarta-feira, 16. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Com a classificação dos clubes francês e espanhol, as semifinais da competição estão previstas para os dias 29 de abril e 6 de maio. Segundo o cronograma da UEFA, a grande final será disputada no dia 31 de maio de 2025, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Champions League: resultados

Os dois classificados desta terça garantiram suas vagas com base nos bons resultados obtidos nos jogos de ida das quartas de final. Na Inglaterra, mesmo com a derrota por 3 a 2 para o Aston Villa, o PSG avançou graças à vitória por 3 a 1 na partida de ida. Luis Enrique reforça protagonismo do PSG na UEFA Champions League; SAIBA MAIS

O Barcelona também se classificou apesar de uma derrota no segundo jogo. A equipe catalã perdeu por 3 a 1 nesta terça-feira, mas assegurou a vaga na semifinal após a expressiva vitória por 4 a 0 no jogo de ida. Resultados dos jogos desta terça-feira, 15:

16h – Aston Villa 3 x 2 PSG (PSG classificado pelo placar agregado de 5 a 4)

16h – Borussia Dortmund 3 x 1 Barcelona (Barcelona classificado pelo placar agregado de 5 a 3) Champions League: próximos jogos

Dois confrontos ainda definirão os últimos semifinalistas da atual edição da Liga dos Campeões. As partidas decisivas acontecem nesta quarta-feira, 16: Real Madrid x Arsenal

Após uma atuação dominante no Emirates Stadium, o Arsenal venceu o Real Madrid por 3 a 0 no jogo de ida. A equipe inglesa agora viaja a Madri com vantagem confortável para tentar carimbar a vaga na semifinal e seguir em busca do título europeu. O meio-campista Declan Rice, recém-destacado pelas cobranças de falta, será peça-chave no controle do jogo. Já o Real Madrid, conhecido por sua força em casa, espera contar com uma atuação inspirada de seu principal astro, que teve desempenho discreto na ida. O Santiago Bernabéu promete ser um caldeirão.