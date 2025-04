PSG vira sobre o Aston Villa e sai na frente por vaga na semi da Champions

O PSG deu um importante passo rumo às semifinais da Champions League nesta quarta-feira (9). No Parque dos Príncipes, o Paris recebeu o Aston Villa e, de virada, venceu por 3 a 1, abrindo boa vantagem nas quartas de final. Rogers marcou para os visitantes, enquanto Doué e Kvaratskhelia anotaram para o PSG, que agora pode até perder por um gol para avançar à semifinal. Quem passar pega o vencedor do duelo entre Real Madrid e Arsenal – vitória inglesa na ida por 3 a 0 .

Na etapa final, o técnico Unai Emery optou por tirar o lateral-direito Cash, já com amarelo. Mas a troca não funcionou muito bem. Afinal, logo aos 4′, Kvaratskhelia foi acionado pela esquerda, carregou, deixou o lateral falando sozinho com um drible de futsal e enfiou o pé esquerdo na bola. Novamente, Dibu só assistiu a bola pegar na trave e entrar. Golaço!

O empate, no entanto, não tardou a aparecer. O PSG encurralou os ingleses e começou a forçar finalizações. Numa delas, Dibu vacilou e quase levou um frango, com Digne mandando a bola para escanteio. Na sequência do lance, Doué cortou para a direita e marcou um golaço, acertando o ângulo de Dibu, que nada pode fazer, aos 39′.

A premissa do duelo ficou clara desde os primeiros minutos. Enquanto o PSG, empurrado por sua torcida, buscava manter uma pressão e controlar as ações, o Aston Villa iria tentar contra-atacar. A tônica, então, foi exatamente essa, ainda que os donos da casa não conseguissem criar chances claras. Na melhor delas, Dembelé soltou uma pancada e obrigou Dibu Martínez a espalmar para escanteio.

O PSG chegou a fazer o terceiro, com Hakimi, mas o marroquino estava em posição irregular. O Aston Villa, por sua vez, buscou ataques esporádicos, mas não conseguia chegar ao empate, com a zaga francesa funcionando bem. No fim, aos 45+1′, o Paris deu um outro passo importante rumo à semifinal: Nuno Mendes ficou na cara do gol, driblou Dibu e, de direita, fez o terceiro. Ao apito final, festa na capital francesa.

Próximos passos de PSG e Villa

O PSG, já campeão francês antecipado, descansa e só volta a campo na semana que vem, quando faz o jogo da volta com o Aston Villa, em Birmingham. O duelo é na terça (15), às 16h (de Brasília), no Villa Park. Diferentemente do Paris, porém, o Aston Villa não tem descanso. Afinal, visita o Southampton, no sábado (12), pela 32ª rodada da Premier League, antes de voltar a enfrentar o PSG.

PSG (FRA) 3 x 1 ASTON VILLA (ING)

Quartas de final da Champions 2024/25 – (jogo de ida)