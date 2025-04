Ídolo do Real Madrid, Modric se torna proprietário de clube da segunda divisão inglesa

A decisão, de acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado em transações do mercado da bola, está inserida no “projeto pessoal para o futuro” do croata. Isso porque o meia já vinha externando o desejo de permanecer ligado ao futebol após aposentadoria. Sendo assim, o investimento no Swansea representa o primeiro passo concreto nessa direção.

Os compromissos de Luka Modric pelo Real Madrid não o impedem de olhar para o futuro. Não à toa, o experiente jogador de 39 anos tem realizado investimentos dentro e fora do esporte em direção ao seu planejamento pós-carreira. O mais recente deles, certamente, é a compra de parte do Swansea — tradicional clube galês que atualmente disputa a Championship, segunda divisão do futebol inglês — nesta semana. De acordo com a imprensa local, o meia se tornou sócio minoritário da equipe.

Embora os valores da negociação não tenham sido revelados, sabe-se que Modric passa a fazer parte do grupo de investidores do clube como sócio minoritário. A ideia central do projeto baseia-se na retomada do Swansea ao protagonismo no cenário inglês, com a expectativa de recolocar o time na Premier League nos próximos anos.

“Modric continua totalmente focado no Real Madrid. Trata-se de um jogador essencial para Ancelotti por sua qualidade, liderança e estatísticas, que melhoraram desde a última temporada”, disse Romano.

O Swansea no cenário inglês

Não se trata de um clube desconhecido para os torcedores da elite inglesa, muito pelo contrário. A equipe figurou na primeira divisão entre as temporadas de 2011/12 e 2017/18, período em que conquistou a Copa da Liga Inglesa. No ano seguinte, em 2014, chegou às oitavas de final da Liga Europa no ano seguinte.

Desde o rebaixamento, porém, o clube tem alternado campanhas medianas na Championship. À exceção da temporada 2020/21, quando acabou superado pelo Brentford nos playoffs, tem sofrido para se reerguer e retomar o prestígio que um dia lhe pertenceu.