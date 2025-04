Samuel Xavier, Mbappé e mais: Relembre 5 tretas de Neymar no futebol

Discussão com lateral-direito do Fluminense aumentou a lista de polêmicas do craque santista

Principal nome do futebol brasileiro há mais de uma década, Neymar encantou o mundo com seus dribles e gols, mas acumulou muitas polêmicas dentro e fora dos gramados. Na derrota do Santos diante do Fluminense por 1 a 0, domingo (13), no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão, o craque santista teve uma ‘treta’ com o lateral-direito Samuel Xavier, que decidiu a partida com gol nos acréscimos. Dessa forma, aumentou a lista de problemas.

Neymar voltou a jogar uma partida do Brasileirão pela primeira vez desde 2013. Embora tietado por alguns tricolores e até mesmo gandulas, o craque santista foi muito vaiado pela maioria dos 46 mil presentes no Maracanã. Dentro de campo, travou uma disputa acirrada com Samuel Xavier e chegou a levar cartão amarelo por acertá-lo com o braço. No entanto, não gostou e botou o dedo na cara do lateral, que fez o gol da vitória nos acréscimos. O Jogada10, agora, lembra outras polêmicas.