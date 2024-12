Champions League: veja tabela atualizada após rodada de hoje, 11

Com seis vitórias consecutivas, o Liverpool lidera a fase de grupos da Champions League / Crédito: Josep LAGO / AFP

Após o fim da sexta rodada da Uefa Champions League, restam apenas duas rodadas para concluir a fase inicial do torneio, que em 2024 estreou um novo formato. Os jogos desta terça-feira, 10, e quarta-feira, 11, decidiram os primeiros classificados. Morre ex-goleiro que fez história contra o Barcelona na Champions League; CONHEÇA



O Liverpool foi a primeira equipe a se classificar. No novo formato, o clube disputou seis jogos e venceu todos. Agora, os oito primeiros colocados estarão automaticamente classificados para as oitavas de final da competição.

Já as equipes que terminarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputarão uma espécie de playoffs entre si. Os vencedores desses confrontos se juntarão aos oito primeiros na próxima fase.

Já as equipes que terminarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputarão uma espécie de playoffs entre si. Os vencedores desses confrontos se juntarão aos oito primeiros na próxima fase. Tabela da Champions League: Liverpool é o primeiro classificado Com a conclusão da sexta rodada da Liga dos Campeões, mais uma etapa foi encerrada. Agora, restam apenas duas rodadas na fase inicial. No principal jogo da rodada, Real Madrid e Atalanta se enfrentaram em uma reedição da final da Supercopa Europeia desta temporada. No confronto realizado na terça-feira (10), com muitos gols, o Real Madrid venceu por 3 a 2. O trio de estrelas formado por Mbappé, Vinícius Jr. e Bellingham marcou os gols dos merengues, enquanto, na equipe campeã da Europa League, De Ketelaere e Lookman balançaram as redes.

Líder, o Liverpool enfrentou o Girona, na Espanha. Mais uma vez, Salah foi o destaque. O time inglês venceu por 1 a 0 com um gol do atacante egípcio. Já a equipe espanhola amarga as últimas colocações, com apenas três pontos conquistados até agora. Resultados da sexta rodada da Champions League:

Terça-feira, 10 de dezembro



Girona 0x1 Liverpool



Dinamo Zagreb 0x0 Celtic



Atalanta 2x3 Real Madrid



Bayer Leverkusen 1x0 Inter de Milão



Club Brugge 2x1 Sporting



Leipzig 2x3 Aston Villa



Salzburg 0x3 PSG



Shakthar 1x5 Bayern



Brest 1x0 PSV Quarta-feira, 11 de dezembro

Atlético Madrid 3x1 Slovan Bratislava



Lille 3x2 Sturm Graz



Arsenal 3x0 Monaco



Benfica 0x0 Bologna



Borussia Dortmund 2x3 Barcelona



Feyenoord 4x2 Sparta Praga



Juventus 2x0 Manchester City



Milan 2x1 Estrela Vermelha



Stuttgart 5x1 Young Boys Tabela da Champions League: classificação Veja como ficou a classificação da Champions League com o final da sexta rodada: Zona da classificação 1. Liverpool - 18 pontos

2. Barcelona - 15 pontos

3. Arsenal - 13 pontos

4. Leverkusen - 13 pontos

5. Aston Villa - 13 pontos

6. Inter de Milão - 13 pontos

7. Stade Brestois - 13 pontos

8. Lille - 13 pontos Zona de playoffs 9. Borussia Dortmund - 12 pontos

10. Bayern de Munique - 12 pontos

11. Atlético de Madrid - 12 pontos

12. Milan - 12 pontos

13. Atalanta - 11 pontos

14. Juventus - 11 pontos



15. Benfica - 10 pontos

16. Monaco - 10 pontos

17. Sporting - 10 pontos

18. Feyenoord - 10 pontos

19. Club Brugge - 10 pontos

20. Real Madrid - 9 pontos

21. Celtic - 9 pontos

22. Manchester City - 8 pontos

23. PSV - 8 pontos



24. Dínamo Zagreb - 8 pontos Desclassificados 25. PSG - 7 pontos

26. Stuttgart - 7 pontos

27. Shakhtar Donetsk - 4 pontos

28. Sparta Praga - 4 pontos

29. Sturm Graz - 3 pontos

30. Girona - 3 pontos

31. Estrela Vermelha - 3 pontos

32. RB Salzburg - 3 pontos

33. Bologna - 2 pontos

34. RB Leipzig - 0 pontos

35. Slovan Bratislava - 0 pontos

36. Young Boys - 0 pontos Tabela da Champions League: quando serão os próximos jogos A sétima rodada, a penúltima da fase de grupos da Liga dos Campeões, terá início no dia 22 de outubro, com conclusão no dia seguinte. Entre os principais jogos estão os confrontos entre PSG e Manchester City, e Atlético de Madrid contra Bayer Leverkusen.