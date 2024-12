Jornal ressalta sacrifício de Vini Jr pelo Real Madrid: ‘Alma do clube, a caminho de ser uma lenda’

O jornal ‘Marca’ enalteceu o sacrifício do atacante em razão do momento desfavorável dos merengues no torneio europeu – vinha de duas derrotas consecutivas – e ressaltou o seu valor para o clube madridista.

“Ele terminou o jogo com as meias abaixadas e tomando um pacote de gel, fisicamente no limite, mas em nenhum momento pensou em sair de campo. Talvez tenha se arriscado e talvez Ancelotti devesse tê-lo tirado, mas não deve ser fácil ficar sem Vinicius quando se joga na Champions League. O brasileiro é a alma do Madrid, o jogador que sempre aparece quando você está em risco”, destacou o veículo.

“Encurtou os prazos para estar em dezembro e aguentou toda a partida da melhor maneira que pôde, embora seu corpo estivesse 100% apto para apenas uma hora. E não, ele não fez o seu melhor jogo, mas na primeira chance que teve converteu em gol. Vini Jr um jogador que está a caminho de se tornar uma lenda do Madrid”, acrescentou.

Notoriedade de Vini Jr na Europa

Desde sua chegada ao Real Madrid em 2018, Vini Jr ganhou notoriedade no futebol europeu. Na atual temporada, disputou 19 partidas até o momento e anotou 13 gols, além de sete assistências.