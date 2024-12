Morre ex-goleiro que fez história contra o Barcelona na Champions League

Após o 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, a decisão foi para as penalidades. Ducadam brilhou ao defender quatro cobranças da equipe catalã. Enquanto isso, os romenos converteram duas e ficaram com o título da principal competição entre clubes da Europa. A partida aconteceu no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha.

Apesar do brilho, o ex-goleiro acabou encerrando a carreira precocemente aos 27 anos. Ele desenvolveu uma trombose no braço.

Mesmo com o pouco tempo como jogador profissional, seu feito rendeu honrarias em seu país. Em 2008, recebeu a condecoração do presidente da Romênia, Traian Băsescu, com o Ordinul “Meritul Sportiv” (Ordem do Mérito Esportivo – classe II), por sua participação na conquista histórica em 1986. Posteriormente, em 2010, foi nomeado presidente honorário do Steaua Bucareste.

