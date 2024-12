Salah decide a vitória do Liverpool, o líder 100% da Champions

Girona e Liverpool fizeram uma partida emocionante nesta terça-feira (10/12) pela sexta rodada da Champions. O jogo, realizado no estádio Montilivi, na Catalunha, teve muitas variações, com os times dominando em determinados momentos da partida, e os dois goleiros, Gazzaniga e Alisson, sendo os grandes destaques, com defesas de altíssima dificuldade. Mas, no fim, vitória inglesa. Com um gol de Salah, de pênalti, os Reds venceram por 1 a 0.

O Liverpool chega assim aos 18 pontos, em primeiro lugar, e praticamente encaminha sua classificação para as oitavas de forma direta (dentro do G8). Já o Girona, parado nos três pontos, vai tentar ao menos brigar para ficar na zona de repescagem, entre o 9º e o 24º lugares. No momento, está em 30º (entre 36 concorrentes), o que o eliminaria da competição, e ainda pode perder mais algumas posições.