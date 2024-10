Onde vai passar Barcelona x Bayern de Munique? Veja como assistir

A transmissão de Barcelona contra Bayern de Munique será multiplataforma. A partida será transmitida ao vivo e em TV fechada por meio da TNT. Outra opção de transmissão será por streaming, através do aplicativo MAX.

Barcelona e Bayern de Munique se enfrentam hoje, quarta-feira, 23 de outubro (23/10), em confronto válido pela terceira rodada da Champions League. A partida será disputada no Estádio Olímpico Lluís Company, em Barcelona (ESP), às 16 horas (horário de Brasília).

Barcelona x Bayern de Munique: muita rivalidade em confronto recorrente

Barcelona e Bayern de Munique será um dos principais confrontos da terceira rodada da Liga dos Campeões. Esta partida, marcada pela rivalidade, já ocorreu 15 vezes, grande parte delas no principal torneio do continente.

Apesar de ambas as equipes figurarem no mais alto patamar do futebol europeu, o Bayern de Munique tem ampla vantagem sobre o rival desta quarta-feira, 22. Em 15 confrontos, os alemães conquistaram incríveis 11 vitórias, houve dois empates, e o Barcelona venceu apenas duas vezes.

Grandes jogos são lembrados nesses confrontos. Do lado do Barcelona, destaca-se a vitória por 3x0 em uma semifinal da temporada 2014/15, com Lionel Messi marcando um gol histórico após driblar Boateng de forma desconcertante.