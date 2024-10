'O Bayern é extraordinário', diz técnico do Barça antes de jogo pela Champions

"Queremos medir força com os melhores e o Bayern é extraordinário", disse o técnico do Barcelona, o alemão Hansi Flick, em entrevista coletiva nesta terça-feira (22), véspera do jogo contra o time bávaro pela terceira rodada da Liga dos Campeões.

"Nós nos preparamos para cada jogo conhecendo muito bem o adversário. Joguei lá, fui treinador lá. É um clube excelente e tenho muitos conhecidos e boa relação com jogadores e dirigentes. Mas estou em um novo capítulo da minha vida", declarou Flick sobre seu ex-clube.

Flick era técnico do Bayern na goleada por 8 a 2 sobre o Barça nas quartas de final da Champions de 2020, quando o time bávaro foi campeão da competição.