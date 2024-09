Champions League começa hoje; confira todos os jogos da Liga

A 'nova' UEFA Champions League, ou Liga dos Campeões, terá início nesta terça-feira, 17 de setembro. Com um novo formato, o torneio que reúne as principais equipes do futebol europeu terá sua rodada inicial nesta terça-feira, com término na quinta-feira, 19.

Champions League: Rodri, do Manchester City, critica calendário e vê chance de greve; ENTENDA



O novo formato de "fase de liga" apresenta quatro times a mais do que a antiga fase de grupos, com cada clube jogando duas partidas extras – o que significa que o número total de jogos necessários para a equipe se consagrar campeã aumentou de 125 para 189.