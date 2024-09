Champions League: Rodri, do Manchester City, critica calendário e vê chance de greve

Com as mudanças da nova Champions League e o Super Mundial de 2025, o calendário do futebol europeu ganhou mais jogos. No entanto, isso desagradou muitos atletas, que vieram a público questionar tais decisões.

Um deles é Rodri, do Manchester City, que criticou abertamente o aumento na quantidade de jogos e declarou que há chance de os jogadores entrarem em greve.

