Sorteio da Champions League: entenda novas regras da Liga dos Campeões

Chamado de 'Modelo Suíço', o novo formato fará sua estreia e, como resultado, o sorteio da Liga dos Campeões desta quinta-feira, 29, será bem diferente da configuração de oito grupos de quatro equipes com a qual todos se acostumaram nos últimos anos.

Agora, as 36 equipes foram divididas em quatro potes, que, durante o sorteio, serão distribuídas em quatro grupos com nove equipes. A única definição já vigente é que o Real Madrid, de Vini Jr e Mbappé, será o cabeça de chave do grupo A, por conta de ser o último campeão do torneio europeu.

Sorteio da Champions League: novo formato da Liga dos Campeões



O novo formato não colocará mais 32 equipes em grupos de quatro, onde cada equipe joga seis partidas — uma em casa e uma fora contra cada adversário — e os dois primeiros colocados avançam para as fases eliminatórias.