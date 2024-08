Sorteio em novo formato da Champions League divide opiniões na web; repercussão

A UEFA sorteou, na tarde desta quinta-feira (29), os primeiros confrontos da 'Fase de Liga' com 36 clubes envolvidos

A UEFA sorteou, na tarde desta quinta-feira (29), a ‘nova era’ da Champions League. A primeira edição do formato mais moderno da competição, que agora reúne 36 clubes, dividiu opiniões e causou dúvida em torcedores nas redes sociais. Contudo, apesar das dificuldades na compreensão do torneio, houve bastante aprovação às oito rodadas antes do mata-mata.

“Olha o tanto de jogo bom, ‘pô’. Esse novo formato da Champions é MUITO bom”, escreveu um torcedor no X, antigo Twitter.

Conforme mencionado, agora a Champions League terá duas rodadas a mais, totalizando oito, antes da fase mata-mata. O sorteio realizado nesta quinta-feira contou com auxílio de um computador para definir os jogos, e o calendário será divulgado no sábado (31).