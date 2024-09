Borussia Dortmund x Heidenheim: onde assistir ao vivo e horário

Jogo do Campeonato Alemão entre Borussia Dortmund e Heidenheim é nesta sexta, 13, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

Borussia Dortmund e Heidenheim se enfrentam hoje, sexta-feira, 13 de setembro (13/09), na partida válida pela terceira rodada do Campeonato Alemão. A partida será disputada no Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE), às 15h30 (horário de Brasília).

Vídeo! Ídolos do Borussia jogam contra cem crianças em despedida dos gramados; CONFIRA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Logo após a Data Fifa, as equipes retomam suas pretensões nos campeonatos locais. Com o retorno do Campeonato Alemão, o atual vice-campeão da Champions League, Borussia Dortmund, enfrentará o Heidenheim nesta sexta-feira, 13.