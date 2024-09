Vídeo! Ídolos do Borussia jogam contra cem crianças em despedida dos gramados

Mais de 80 mil torcedores estiveram presentes no Signal Iduna Park para acompanhar uma série de ações do clube em homenagem aos atletas

Mais de 80 mil torcedores do Borussia Dortmund acompanharam um amistoso de veteranos, homenagens a dois ídolos e uma partida com cerca de 100 crianças no Signal Iduna Park. O evento ocorreu durante a paralisação do calendário por causa da Data-Fifa, no sábado (7), e as ações, principalmente envolvendo os jovens, repercutiu nas redes sociais.

Os poloneses Jakub Blaszczykowski e Lukasz Piszczek certamente viveram uma das maiores emoções diante das mais de 81 mil pessoas presentes no estádio. Além de receberem uma homenagem no Borussia, os ex-jogadores ‘jogaram’ uma partida contra um time composto por 100 crianças. O técnico do clube, Nuri Sahin, também participou da partida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As homenagens a Jakub Blaszczykowski e Lukasz Piszczek ocorreram após os poloneses anunciarem aposentadoria. O evento marcou, portanto, a despedida dos, agora, ex-jogadores com os torcedores no estádio do BVB.