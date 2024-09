Bola de Ouro: Messi e Cristiano Ronaldo fora dos indicados pela primeira vez em 21 anos

Após dominarem premiação nas últimas duas décadas, com 13 títulos em 15 edições, astros ficam fora dos finalistas pela primeira vez desde 2003

A lista com os 30 indicados ao prêmio da Bola de Ouro 2024 de melhor jogador, divulgada pela revista ‘France Football’ nesta quarta-feira (4), marcou o fim de uma era. Isto porque, pela primeira vez desde 2003, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estão fora dos finalistas.

Os dois principais jogadores das últimas décadas acumulam 13 troféus nas últimas 15 edições. Dessa maneira, a ausência dos astros foi destacada pela própria premiação, que atribuiu o fato à menor influência dos jogadores em seus clubes e seleções.

Messi, com oito títulos (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023), e Cristiano Ronaldo, com cinco (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017), são os maiores vencedores da história do prêmio.