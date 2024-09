Cristiano Ronaldo é criticado por ignorar Vini Jr; entenda

Cristiano Ronaldo não citou o brasileiro do Real Madrid como possível vencedor da Bola de Ouro

O atacante Cristiano Ronaldo tem enfrentado críticas por não mencionar Vini Jr ao listar os possíveis ganhadores do prêmio “Bola de Ouro”.

Durante uma conversa em seu canal no YouTube com Rio Ferdinand, seu ex-companheiro no Manchester United, Ronaldo discutiu os jogadores da “nova geração” que ele acredita serem candidatos ao prêmio.

