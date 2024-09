Al-Nassr x Al-Ahli: horário e onde assistir ao vivo - Campeonato Saudita

Jogo do Campeonato Saudita entre Al-Nassr e Al-Ahli é nesta sexta, 13, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

Al-Nassr e Al-Ahli se enfrentam hoje, sexta-feira, 13 de setembro (13/09), na partida válida pela terceira rodada do Campeonato Saudita. A partida será disputada no Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita, às 15h (horário de Brasília).

Logo após a data Fifa, as equipes retomam suas pretensões nos campeonatos locais. Com o retorno do Campeonato Saudita, dois postulantes ao título – Al Nassr e Al Ahli – vão se enfrentar nesta sexta-feira, 13.