Cristiano Ronaldo abre contagem para feito histórico fora de campo

O português Cristiano Ronaldo abriu contagem para mais um feito em sua carreira. Mas não será uma marca atingida dentro de campo. Afinal, o português está próximo de alcançar um bilhão de seguidores somando todas as suas plataformas digitais.

Até a publicação desta matéria, o jogador do Al Nassr ostentava pouco mais de 999.500.000 seguidores em suas redes. A contagem do português, realizada em seu canal no YouTube, leva em consideração o Instagram, o Facebook, o X (antigo Twitter), o próprio YouTube, além do Kuaishou e do Weibo, esses dois últimos da China.