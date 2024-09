Hugo Mallo, ex-Inter, é condenado por assédio sexual contra mascote de clube na Espanha

Hugo Mallo assinando contrato com Aris Saloniki, da Grécia Crédito: Reprodução/Instagram

A Justiça da Espanha declarou o lateral-direito Hugo Mallo, ex-Internacional, culpado por assédio sexual contra a mascote do Espanyol-ESP em 2019, quando ainda jogava pelo Celta de Vigo. O atleta foi condenado a pagar uma multa total de 6 mil euros, mais de R$ 37 mil na cotação atual, sendo mil euro – R$ 6,2 mil – de indenização por danos morais. Mallo também pagará os custos do processo. A vítima, que estava trabalhando como a mascote feminina do Espanyol – que também conta com o mascote masculino –, afirma que foi apalpada pelo lateral espanhol antes da partida iniciar, no momento em que as equipes se cumprimentam e seguem para o seu lado do campo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo a mascote, o jogador passou perto dela, colocou as mãos por dentro da fantasia e tocou em seus seios. A vítima registrou a denúncia no dia 25 de abril de 2019, um dia após o ocorrido.

“O acusado, com a intenção de satisfazer seu espírito libidinoso e de prejudicar a identidade sexual da vítima, enfiou as mãos por baixo do traje e a tocou nos seios - condenou o juiz em sua decisão. O lateral espanhol atuou no futebol brasileiro defendendo as cores do Internacional entre agosto de 2023 e julho de 2024, data em que se transferiu para o Aris Saloniki, da Grécia. Mallo segue negando acusações Por meio de suas redes sociais, Hugo Mallo voltou a negar veementemente a acusação e comunicou “total desacordo com a argumentação” da sentença. O lateral afirmou que buscará recurso adequado na Audiência Provincial de Barcelona.