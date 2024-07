Internacional confirma Hugo Mallo contra o Fluminense, mas crava saída de lateral

Jogador espanhol pede para retornar ao seu país natal, porém ainda tem contrato com o clube até o mês de agosto

O lateral-direito espanhol Hugo Mallo manifestou interesse em deixar o Internacional, mas, mesmo com a pedida, está relacionado para o duelo contra o Fluminense e viajou ao Rio de Janeiro, no Estádio do Maracanã.

Hugo, aliás, ainda tem contrato com o clube gaúcho até o mês de agosto. O jogador alega problemas pessoais e deseja ficar próximo de sua família na Espanha. O jogador tem julgamento da acusação de abuso sexual no dia 11 de julho, em Barcelona. Assim, mesmo com o Colorado querendo renovação, ele cogita retornar ao país natal.

Todavia, até o técnico Eduardo Coudet falou sobre seu lateral após o empate do Internacional contra o Criciúma. O diretor Magrão também se manifestou em relação a Mallo.