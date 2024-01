Hugo Mallo será julgado em julho por caso de abuso sexual na Espanha

O lateral-direito espanhol Hugo Mallo, do Internacional, será julgado no dia 11 de julho por supostamente ter abusado de uma mulher que trabalhava como mascote do Espanyol em abril de 2019, antes de um jogo entre o clube catalão e o Celta de Vigo, do qual o jogador era capitão, informaram fontes judiciais nesta quarta-feira (31).

O incidente teria ocorrido momentos antes do início da partida pelo Campeonato Espanhol entre as duas equipes, no dia 24 de abril de 2019, quando Mallo e seus companheiros cumprimentavam os jogadores adversários e as duas pessoas vestidas com fantasias de periquitos, mascotes do Espanyol.

De acordo com as conclusões do Ministério Público, ao chegar a uma mulher vestida de mascote, o jogador "colocou as mãos por baixo de sua fantasia e tocou em seus seios". A Promotoria acrescenta que a vítima "foi obrigada a recuar e afastar o acusado".