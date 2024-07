Coudet confirma Mallo fora do Inter: ‘Sai por situação pessoal’

O lateral-direito Mallo não seguirá no Inter para o restante da temporada. A confirmação da saída foi feita pelo técnico Eduardo Coudet, após o empate em 1 a 1 com o Criciúma, no Heriberto Hülse, no último domingo (30) . Inclusive, o comandante indicou que o jogador já está a caminho da Espanha, seu país natal.

O atleta voltou para a Europa devido a um processo do qual é acusado de abuso sexual. O julgamento, aliás, vai ocorrer no dia 11 de julho. De acordo com a denúncia, Mallo teria cometido a irregularidade, em 24 de abril de 2019. Ainda por cima, segundo o relato, o crime ocorreu no estádio Cornella El-Prat, momentos antes do embate entre Espanyol e Celta de Vigo, seu ex-clube.

A propósito, a contratação de Mallo pelo Inter foi uma indicação de Eduardo Coudet. Isso porque os dois trabalharam juntos no Celta de Vigo. Com isso, o lateral-direito estava livre no mercado depois de seu vínculo com o clube espanhol expirar. Em seguida, o atleta assinou contrato com o Colorado, em agosto do ano passado. O compromisso era válido por um ano.

Próximos compromissos do Inter e passagem de Hugo Mallo

A passagem pelo Internacional foi discreta, com apenas 19 jogos, sendo 14 deles como titular e somente dois gols marcados.