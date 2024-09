Bola de ouro 2024: confira os indicados e quando será a premiação

France Football anunciou nesta quarta-feira, 4, os indicados da Bola de Ouro; confira Crédito: FRANCK FIFE/AFP

Os indicados à Bola de Ouro de 2024 foram definidos nesta quarta-feira, dia 4. A premiação promete ser uma das mais surpreendentes dos últimos anos. O prêmio, apresentado pela France Football, é concedido anualmente aos melhores futebolistas da última temporada. Ao longo dos anos, lendas modernas como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo dominaram a premiação, com Messi ganhando o troféu um recorde de oito vezes e sendo o atual vencedor. Em 2024, a cerimônia de premiação ocorrerá no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Vini Jr pede Espanha fora da Copa de 2030 se não melhorar casos de racismo; ENTENDA

Desde 2008, apenas dois jogadores, além de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ganharam a Bola de Ouro. Os jogadores do Inter Miami e Al-Nassr, respectivamente, venceram todos os prêmios, exceto dois, em um período de 15 anos. Agora, como Messi e Ronaldo dificilmente vencerão o prêmio deste ano, já que jogam em ligas de menor prestígio fora da Europa, o vencedor de 2024 terá uma oportunidade de se estabelecer como a principal estrela da próxima geração. Bola de Ouro: o que é a premiação A Bola de Ouro avalia o desempenho durante a temporada europeia – do segundo semestre de um ano ao primeiro semestre do ano seguinte. A premiação conta com a votação de jornalistas dos 100 países melhores posicionados no ranking da Fifa, e cada um faz seu Top 5.

Pela primeira vez, a UEFA coorganizará o evento de gala da Bola de Ouro em conjunto com a France Football.

Confira quais são os prêmios distribuídos durante o evento:

Bola de Ouro : O prêmio anual de futebol apresentado pela France Football e agora pela UEFA, concedido ao melhor jogador de futebol masculino do mundo com base em seu desempenho no ano anterior;

: O prêmio anual de futebol apresentado pela France Football e agora pela UEFA, concedido ao melhor jogador de futebol masculino do mundo com base em seu desempenho no ano anterior; Bola de Ouro Feminina : A versão feminina da Bola de Ouro, concedida à melhor jogadora de futebol do mundo.

: A versão feminina da Bola de Ouro, concedida à melhor jogadora de futebol do mundo. Troféu Kopa: Este prêmio é dado ao melhor jogador de futebol masculino com menos de 21 anos, nomeado em homenagem ao craque francês Raymond Kopa;



Este prêmio é dado ao melhor jogador de futebol masculino com menos de 21 anos, nomeado em homenagem ao craque francês Raymond Kopa; Troféu Yashin : Direcionado para o melhor goleiro do mundo, nomeado em homenagem ao lendário goleiro da União Soviética Lev Yashin;



: Direcionado para o melhor goleiro do mundo, nomeado em homenagem ao lendário goleiro da União Soviética Lev Yashin; Troféu Gerd Muller : O prêmio que reconhece o maior artilheiro do futebol mundial, nomeado em homenagem à lenda do futebol alemão Gerd Muller.

: O prêmio que reconhece o maior artilheiro do futebol mundial, nomeado em homenagem à lenda do futebol alemão Gerd Muller. Prêmio Sócrates : Um prêmio concedido a um jogador de futebol que demonstrou excelente trabalho humanitário, nomeado em homenagem ao ex-jogador brasileiro Sócrates;

: Um prêmio concedido a um jogador de futebol que demonstrou excelente trabalho humanitário, nomeado em homenagem ao ex-jogador brasileiro Sócrates; Clube Masculino do Ano : O prêmio concedido ao melhor clube de futebol masculino com base em suas conquistas no ano anterior;

: O prêmio concedido ao melhor clube de futebol masculino com base em suas conquistas no ano anterior; Clube Feminino do Ano : Prêmio concedido ao melhor clube de futebol feminino com base em suas conquistas no ano anterior;

: Prêmio concedido ao melhor clube de futebol feminino com base em suas conquistas no ano anterior; Treinador Masculino do Ano : Um prêmio que reconhece o melhor técnico de futebol masculino do mundo com base em seu desempenho no ano anterior.;

: Um prêmio que reconhece o melhor técnico de futebol masculino do mundo com base em seu desempenho no ano anterior.; Treinador de Futebol Feminino do Ano: O último prêmio reconhece a melhor treinadora/treinador de futebol feminino do mundo com base em seu desempenho no ano anterior. Bola de Ouro: indicados de 2024 Em 2024, os indicados vão refletir a nova fase do futebol mundial, pelo menos no futebol masculino, sem Messi ou Cristiano Ronaldo na disputa. Os principais indicados são Vini Jr., Kylian Mbappé e Jude Bellingham. Curiosamente, os três atuam no mesmo clube, o Real Madrid. Neste ano, cinco brasileiros estarão concorrendo a alguma premiação: o atacante do Manchester City Savinho, o atacante do Real Madrid, Vini Jr, a atacante Gabi Portilho do Corinthians, a zagueira Tarciane do Houston Dash e o técnico da seleção brasileira e Corinthians feminino, Arthur Elias. Um dos favoritos na disputa pela Bola de Ouro masculina, Vini Jr. teve atuações importantes na conquista da Champions League pelo Real Madrid. Porém, o atacante não desempenhou um futebol de mesmo nível pela seleção brasileira, o que pode interferir na votação.