Filho de David Beckham abandona futebol para focar em nova carreira

O segundo filho de David e Victoria Beckham, Romeo Beckham, desistiu de seguir os passos do pai para caminhar junto aos da mãe. O jovem decidiu deixar a carreira de futebol de lado para fortalecer seu currículo na indústria da moda e, segundo informações, já tem contrato com uma grande agência parisiense.

Romeu estava no radar de algumas equipes quando deixou o time b do Brentford FC, da Premier League, recentemente. O jovem chegou ao clube em janeiro de 2023, após passagem pelo time de David Beckham na MLS, Inter Miami.

O ‘The Sun’ informou, ainda, que Romeo assinou contrato com um importante agente de moda da Safe Management – agência parisiense. Apesar da mudança, o jovem pretende continuar seu trabalho no Brentford Penguins, um time dedicado a jogadores com síndrome de Down.