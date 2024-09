Raphinha diz ter cogitado deixar o Barcelona e faz alerta sobre saúde mental: ‘O futebol te destrói’

Raphinha, que vive boa fase no Barcelona, desabafou sobre um tema – necessário – que tem sido cada vez mais recorrente no futebol: saúde mental. O brasileiro confessou o desejo de ter deixado o clube catalão nos primeiros meses de Espanha justamente pela dificuldade de adaptação entre outros fatores. E alertou para os riscos psicológicos da profissão.

O jogador reforçou a importância da terapia na rotina de um atleta, visto que, em suas palavras, o futebol pode destruir a cabeça do profissional. Raphinha revelou, ainda, que o trabalho psicológico teve papel fundamental na permanência no Barcelona.

O brasileiro acertou um vínculo de cinco temporadas com o Barcelona e se apresentou no clube em julho de 2022. Raphinha também recebeu propostas do Chelsea e Arsenal à época em que teve destaque no Leeds United, dos EUA, antes de transferir-se à Espanha.