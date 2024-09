Brasil alcança feito na Premier League pela terceira temporada seguida

Apenas quatro equipes da primeira divisão da Inglaterra não contam com brasileiros no elenco; país lidera este quesito em solo inglês

Dessa forma, são 32 jogadores até o momento, com mais uma chegada garantida para a janela de janeiro. Isso pode igualar o recorde de 36 com eventuais novas contratações. Para a temporada 2024/25, aliás, dez brasileiros farão suas estreias na Terra do Rei: Savinho, Evanilson, Igor Thiago, Luis Guilherme, Gustavo Nunes, Pedro Lima, Carlos Miguel, André, Morato e Welington (que chegará ao Southampton em janeiro de 2025).

A janela de transferências da Premier League se encerrou, e a Liga continua a ser protagonista no mercado. Segundo o Transfermarkt, os gastos no período superam a casa dos 14,6 bilhões de reais (€2,33 bilhões), sendo disparado o país com maiores cifras movimentadas. Entre idas e vindas, o Brasil segue em destaque no campeonato como país estrangeiro que mais fornece atletas para o campeonato pela terceira temporada seguida.

Joia do Palmeiras, Estêvão também foi contratado pelo Chelsea, mas se apresentará aos Blues apenas em julho do próximo ano, quando terá 18 anos. Por outro lado, Deivid Washington, também do clube londrino, está no elenco sub-21, mas pode deixar o país em breve. Nesse sentido, Juan, ex-São Paulo, fechou com o Southampton no período, mas o empréstimo para o Göztepe, da Turquia, adiará o começo da trajetória na Premier.

Premier League bem à frente da demais

Considerando as contratações já confirmadas, 16 dos 20 clubes da elite do futebol inglês terão brasileiros em seus elencos. Com as transferências de André, Neto e Morato, as equipes que lideram o quesito são Arsenal, Nottingham Forest e Wolverhampton, que chegam a quatro representantes do Brasil cada. Em seguida, está o Fulham, com três. Enquanto isso, apenas Chelsea, Everton e os recém-promovidos Leicester City e Ipswich Town não têm nenhum representante verde e amarelo no plantel profissional.

Conhecida como a liga mais popular do planeta, os gastos bilionários são marca registrada do Inglês e a diferença para os demais campeonatos é notável. O italiano e o alemão, os seguintes na quantia investida em reforços, não conseguem acompanhar o ritmo. Mesmo com R$6,2 bilhões e R$3,7 bilhões movimentados em compras, respectivamente, a soma deles ainda não consegue alcançar os mais de R$14,6 bilhões dos clubes da Inglaterra.