Sorteio da Champions League: horário, onde assistir ao vivo e regras

A Uefa vai fazer o sorteio da fase de grupos hoje; 29, confira qual será o horário e onde assistir ao vivo Crédito: Arquivo/UEFA

O sorteio da fase de grupos da Champions League acontecerá hoje, quinta-feira, 29 de agosto (29/08). Com um novo formato, a realização do sorteio será no Grimaldi Forum, em Mônaco, às 13 horas (horário de Brasília). O sorteio da Liga dos Campeões terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e no Max (streaming). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Uefa fará homenagem a Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da Champions; ENTENDA

As últimas equipes foram definidas durante a terça-feira, 27, e a quarta-feira, 28, quando Dinamo Zagreb, Young Boys, Sparta Praga, RB Salzburg, Estrela Vermelha, Lille e Slovan Bratislava se classificaram via playoffs. Agora, as 36 equipes foram divididas em quatro potes, que, durante o sorteio, serão distribuídas em quatro grupos com nove equipes. A única definição já vigente é que o Real Madrid, de Vini Jr e Mbappé, será o cabeça de chave do grupo A, por ser o último campeão do torneio europeu. Sorteio da Champions League 2024/2025: novo formato e times classificados

O novo formato não colocará mais 32 equipes em grupos de quatro, onde cada equipe joga seis partidas — uma em casa e uma fora contra cada adversário — com os dois primeiros colocados avançando para as fases eliminatórias.

Em vez disso, haverá 36 times jogando oito partidas cada, no estilo de liga. Os times agora jogarão contra oito adversários diferentes, com quatro dessas partidas em casa e quatro fora. A definição desses confrontos é baseada nos potes de classificação da temporada recentemente concluída. No cronograma feito pela UEFA, a fase de grupos será iniciada no dia 17 de setembro de 2024, com a fase de grupos prevista para se concluir no dia 29 de janeiro de 2025. A final acontecerá no dia 31 de maio de 2025, na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Uefa detalha funcionamento do sorteio automatizado para suas copas; SAIBA MAIS