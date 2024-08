Lille é o 4º clube francês classificado para a Champions

O Lille se classificou para a Liga dos Campeões, apesar da derrota nesta quarta-feira (28) por 2 a 1 diante do Slavia Praga, na República Tcheca, depois de ter vencido o jogo de ida do playoff de acesso por 2 a 0, e se tornou o quarto clube francês a garantir vaga no principal torneio de clubes do futebol europeu.

Além do Lille, estão na competição Paris Saint-Germain, Monaco e Brest. É a primeira vez na história que quatro equipes francesas estarão em uma mesma edição de Champions.

Também se classificaram nesta quarta-feira o Dinamo de Zagreb (Croácia), carrasco do Qarabag (Azerbaijão), o Slovan Bratislava (Eslováquia), que eliminou o Midtjylland (Dinamarca), e o Estrela Vermelha (Sérvia), campeão europeu em 1991, que venceu o Bodo/Glimt (Noruega) por 2 a 0 em Belgrado e reverteu a derrota por 2 a 1 sofrida no jogo de ida.