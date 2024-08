Uefa fará homenagem a Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da Champions

O atacante Cristiano Ronaldo receberá "um prêmio especial" durante sorteio da Liga dos Campeões, competição da qual o astro português é o maior artilheiro, anunciou a Uefa nesta terça-feira (27).

Com 140 gols em 183 jogos disputados no principal torneio de clubes do futebol europeu, Cristiano tem 11 gols a mais que Lionel Messi e 46 a mais que o polonês Robert Lewandowski, o único dos três que continua disputando a Champions.

O português de 39 anos, jogador do Al-Nassr da Arábia Saudita desde janeiro de 2023, venceu o torneio cinco vezes: uma com o Manchester United (2008) e quatro com o Real Madrid (2014, 2016, 2017 e 2018).