Uefa detalha funcionamento do sorteio automatizado para suas copas

O sorteio das fases de liga da Liga dos Campeões, da Liga Europa e da Liga Conferência, nos dias 29 e 30 de agosto, em Mônaco, será praticamente todo automatizado, anunciou a Uefa nesta quarta-feira (14).

Esta automatização acompanha o novo formato destas competições. Em cada uma delas, 36 equipes farão parte de uma mesma liga, com o objetivo de alcançar as oito primeiras posições que classificam diretamente para as oitavas de final. As outras oito vagas serão definidas em confrontos de repescagem.

Cada equipe enfrentará oito clubes: dois de cada grupo, disputando um deles como mandante e outro como visitante. Somente a Liga Conferência será diferente, com seis jogos contra seis equipes entre os seis grupos existentes (três em casa e três fora).