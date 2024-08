Champions League: saiba como ficou definido o sorteio no novo formato

Veja como ficou definido os grupos da Champions League 2024/2025 Crédito: Valery HACHE / AFP

Foi realizado hoje, 29 de agosto, o sorteio da fase de grupos da UEFA Champions League, ou Liga dos Campeões. Com um novo formato, a edição 2024/2025 contará com apenas quatro grupos de nove equipes cada. Os jogos da fase de grupos começarão no dia 17 de setembro e serão concluídos no dia 29 de janeiro de 2025. A final desta edição será no dia 31 de maio de 2025 na Alemanha, na Allianz Arena, casa do Bayern de Munique. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sorteio da Champions League: ENTENDA as novas regras da Liga dos Campeões



O sorteio aconteceu no Grimaldi Forum, em Monaco, e já havia sido definido antes mesmo do começo do evento que o cabeça de chave do grupo A seria o Real Madrid, por serem os atuais campeões. Os adversários da equipe de Mbappé e Vini Jr. serão Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Red Bull Salzburg, Lille, Stuttgart e Brest. Champions League: confira como ficou a fase inicial Com a mudança no número de equipes, que passou de 32 para 36 times, agora a fase de pontos classificará os oito melhores clubes diretamente para as oitavas de final, enquanto os classificados entre o nono e o 24º lugar disputarão um playoff.

Confira quais times vão se enfrentar nesse novo formato da Champions League. Pote 1 Real Madrid : Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, RB Salzburg, Lille, Stuttgart, Brest



: Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, RB Salzburg, Lille, Stuttgart, Brest Manchester City : Inter de Milão, PSG, Brugge, Juventus, Feyernoord, Sporting, Sparta Praga, Bratislava



: Inter de Milão, PSG, Brugge, Juventus, Feyernoord, Sporting, Sparta Praga, Bratislava Bayern de Munique : PSG, Barcelona, Benfica, Shaktar, Dínamo Zagreb, Feyernood, Bratislava, Aston Villa



: PSG, Barcelona, Benfica, Shaktar, Dínamo Zagreb, Feyernood, Bratislava, Aston Villa PSG : Manchester City, Bayern, Atlético de Madri, Arsenal, PSV, RB Salzburg, Girona, Stuttgart



: Manchester City, Bayern, Atlético de Madri, Arsenal, PSV, RB Salzburg, Girona, Stuttgart Liverpool : Real Madrid, Leipzig, Leverkusen, Milan, Lille, PSV, Bologna, Girona



: Real Madrid, Leipzig, Leverkusen, Milan, Lille, PSV, Bologna, Girona Inter de Milão : Leipzig, Manchester City, Arsenal, Leverkusen, Crvena Zvezda, Young Boys, Monaco e Sparta Praga



: Leipzig, Manchester City, Arsenal, Leverkusen, Crvena Zvezda, Young Boys, Monaco e Sparta Praga Borussia Dortmund : Barcelona, Real Madrid, Shakhtar, Brugge, Celtic, Dínamo Zagreg, Sturm Graz, Bologna



: Barcelona, Real Madrid, Shakhtar, Brugge, Celtic, Dínamo Zagreg, Sturm Graz, Bologna RB Leipzig : Liverpool, Inter de Milão, Juventus, Atlético de Madri, Sporting, Celtic, Aston Villa, Strum Graz



: Liverpool, Inter de Milão, Juventus, Atlético de Madri, Sporting, Celtic, Aston Villa, Strum Graz Barcelona: Bayern, Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Estrela Vermelha, Brest, Monaco Pote 2

Atlético de Madrid : RB Leipzig, PSG, Leverkusen, Benfica, Lille, Salzburg, Bratislava e Sparta Praga

: RB Leipzig, PSG, Leverkusen, Benfica, Lille, Salzburg, Bratislava e Sparta Praga Atalanta : Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Shakhtar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz e Sturrgart

: Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Shakhtar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz e Sturrgart Club Brugge : Dortmund, M. City, Juventus, Milan, Sporting, Celtic, Aston Villa e Sturm Graz. Bayer

: Dortmund, M. City, Juventus, Milan, Sporting, Celtic, Aston Villa e Sturm Graz. Bayer Bayern Leverkusen : Inter de Milão, Liverpool, Atlético de Madrid, Milan, Red Bull Salzburg, Feyenoord

: Inter de Milão, Liverpool, Atlético de Madrid, Milan, Red Bull Salzburg, Feyenoord Arsenal : PSG, Inter de Milão, Atalanta, Shakhtar, Dínamo Zagreb, Sporting, Monaco e Girona

: PSG, Inter de Milão, Atalanta, Shakhtar, Dínamo Zagreb, Sporting, Monaco e Girona Benfica : Barcelona, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Juventus, Feyenoord, Estrela Vermelha e Monaco

: Barcelona, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Juventus, Feyenoord, Estrela Vermelha e Monaco Milan : Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Bayer Leverkusen, Estrela Vermelha, Dínamo de Zagreb

: Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Bayer Leverkusen, Estrela Vermelha, Dínamo de Zagreb Juventus : Manchester City, RB Leipzig, Benfica, Club Brugge, PSV, Llle, Stuttgart e Aston Villa

: Manchester City, RB Leipzig, Benfica, Club Brugge, PSV, Llle, Stuttgart e Aston Villa Shakhtar Donetsk: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Atalanta, Arsenal, Young Boys, PSV, Brest e Bologna Cristiano Ronaldo é homenageado no sorteio da Champions; ENTENDA Pote 3 Young Boys : Inter de Milão, Barcelona, Atalanta, Shakhtar, Estrela Vermelha, Celtic, Aston Villa e Stuttgart

: Inter de Milão, Barcelona, Atalanta, Shakhtar, Estrela Vermelha, Celtic, Aston Villa e Stuttgart Lille : Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atlético de Madrid, Feyenoord, Sporting, Sturm Graz e Bologna

: Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atlético de Madrid, Feyenoord, Sporting, Sturm Graz e Bologna PSV : Liverpool, PSG, Shakthar, Juventus, Sporting, Estrela Vermelha, Girona, Brest

: Liverpool, PSG, Shakthar, Juventus, Sporting, Estrela Vermelha, Girona, Brest Feynoord : Bayern de Munique, Manchester City, Bayer Leverkusen, Benfica, Red Bull Salzburg, Lille, Sparta Praga e Girona

: Bayern de Munique, Manchester City, Bayer Leverkusen, Benfica, Red Bull Salzburg, Lille, Sparta Praga e Girona Dínamo Zagreb : Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Milan, Arsenal, Celtic, Red Bull Salzburg

: Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Milan, Arsenal, Celtic, Red Bull Salzburg Estrela Vermelha : Barcelona, Inter de Milão, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stuttgart e Monaco

: Barcelona, Inter de Milão, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stuttgart e Monaco RB Salzburg : PSG, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Dínamo de Zagreb

: PSG, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Dínamo de Zagreb Celtic : RB Leipzig, Borussia Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, Dínamo de Zagreb, Brastislava e Aston Villa

: RB Leipzig, Borussia Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, Dínamo de Zagreb, Brastislava e Aston Villa Sporting: Manchester City, RB Leipzig, Arsenal, Club Brugge, Lille, PSV, Bologna e Sturm Graz. Pote 4