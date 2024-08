Bravo critica Barcelona: ‘Funciona como um time pequeno’

Goleiro chileno defendeu as cores do Barça durante duas temporadas, entre 2014 e 2016

Claudio Bravo, que atualmente está sem clube após o término de seu contrato com o Bétis, da Espanha, criticou bastante o Barcelona, onde atuou por duas temporadas, de 2014 a 2016. Em entrevista ao ex-goleiro chileno Marcelo Ramirez, Bravo deixou críticas ao Barça e comparou o patamar do clube com o Manchester City.

“Sempre digo isso… o Barcelona funciona como um clube pequeno. É gigante em todo o mundo, muito popular, assim como o Real Madrid. Onde quer que você vá, os estádios lotam.” No entanto, ao comparar o Barcelona com o Manchester City, onde jogou por quatro anos, Bravo destacou grandes diferenças.

Segundo ele, enquanto o Barça é enorme externamente, internamente parece pequeno, com poucas pessoas envolvidas no dia a dia do clube.