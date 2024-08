Mais recordes: veja marcas alcançadas por Endrick na estreia pelo Real Madrid

Com apenas 10 minutos em campo, o atacante balançou as redes pela primeira vez com a camisa do time espanhol Crédito: Jogada 10

Endrick estreou em partida oficial pelo Real Madrid no domingo (25), e precisou de apenas 10 minutos para marcar o seu primeiro gol no Santiago Bernabéu. Após receber o passe de Brahim Díaz, cortar para a perna direita e acertar um forte chute no canto esquerdo do goleiro do Valladolid, o atacante de 18 anos, que marcou o terceiro gol da vitória por 3 a 0 diante do Real Valladolid, alcançou diversos recordes. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O brasileiro se tornou o estrangeiro mais jovem a anotar um gol pelo Real Madrid na história de La Liga e terceiro atleta sul-americano mais jovem a balançar as redes pelo Campeonato Espanhol. Aliás, o jovem precisou de menos tempo para fazer o primeiro gol do que nomes como Neymar, Romário, Kaká, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho.