Jogadores uruguaios trocam socos com torcedores colombianos após eliminação na Copa América

Jogadores uruguaios, como Darwín Nuñez, subiram a grade que divide a arquibancada do gramado e trocaram agressões físicas com torcedores colombianos. Alguns, antes de deixarem o campo e irem ao vestiário, atiraram objetos que estavam no chão em direção à torcida.

Minutos após a eliminação diante da Colômbia na semifinal da Copa América, diversos jogadores do Uruguai foram em direção às arquibancadas do Bank of America Stadium, majoritariamente preenchidas de colombianos, e discutiram com os torcedores.

O zagueiro Ronald Araújo também provocou colombianos, fazendo sinais com as mãos em alusão aos 15 títulos de Copa América conquistados pelo Uruguai. Após isso, o atleta mostrou o escudo uruguaio com quatro estrelas, duas Copas e duas Olimpíadas, provocando os colombianos.

O zagueiro Giménez, por sua vez, destacou a falta de segurança nos jogos de Copa América, ressaltando a falta de policiamento e o perigo com os quais familiares dos membros da seleção uruguaia vêm tendo de lidar por causa do mau comportamento de torcedores rivais.

"Por favor tenham cuidado, porque as famílias estão nas arquibancadas. A torcida da Colômbia não nos deixa falar no microfone, isso é um desastre, nossas famílias correm perigo, atiraram em nossos familiares, com bebês. Não havia nenhum policial. Que aqueles que estão organizando o campeonato tenham mais cuidado com as famílias. Todos os jogos acontecem a mesma coisa. Nossas famílias estão sofrendo com aqueles que bebem e se comportam como crianças. Tomara que isso não aconteça nos próximos jogos. Isso é um desastre", pontuou o atleta.