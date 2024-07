Quem é Ollie Watkins, atacante que substituiu Kane e colocou a Inglaterra na final da Eurocopa

A Inglaterra está pela segunda vez seguida na final da Eurocopa. Após perder para a Itália nos pênaltis em 2021, os ingleses têm mais uma chance de sair de uma fila de quase 60 anos sem títulos e enfrentarão a Espanha no jogo deste domingo. Mas a classificação não veio dos pés de nenhum dos astros da equipe, e sim do reserva Ollie Watkins, que substituiu Harry Kane e marcou o segundo gol do time aos 45 do segundo tempo.

Para quem não está acostumado a acompanhar o futebol da Inglaterra, o nome de Watkins provavelmente passou despercebido na convocação e nos ínfimos 22 minutos que havia atuado até então na Eurocopa, no empate por 1 a 1 com a Dinamarca pela segunda rodada da fase de grupos.

Mas se você tem o costume de assistir aos jogos do Campeonato Inglês, já sabe que o centroavante inglês de 28 anos foi o segundo jogador com mais participação em gols da liga inglesa na última temporada, com 32 ações diretas para gols. Perdeu apenas para o companheiro de seleção Cole Palmer, que participou de 33 gols e, coincidentemente, foi quem te deu a assistência para o gol na Euro. Watkins terminou a temporada empatado com Erling Haaland, craque do Manchester City.