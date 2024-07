Argentina x Canadá: onde assistir ao vivo - Copa América

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no canal de TV fechada SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

A Argentina chega embalada para o confronto. Os atuais campeões mundiais encerraram a fase de grupos na liderança do Grupo A com nove pontos e 100% de aproveitamento, porém passou por dificuldades ao enfrentar o Equador e após um empate no tempo normal, só conseguiu concretizar sua classificação após as cobranças de pênaltis.

Também classificada via-pênaltis, o Canadá, agora terá uma revanche contra a seleção de Lionel Messi, as duas equipes se enfrentaram na fase de grupos do torneio com vitória dos campeões do mundo por 2x0.

Brasil é derrotado nos pênaltis para o Uruguai e está eliminado da Copa América; CONFIRA