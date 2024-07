Argentina x Canadá: quanto está o jogo? Veja placar parcial

Argentina e Canadá estão se enfrentando hoje, terça-feira, 9 de julho (9/07), pela semifinal da Copa América 2024. A partida está sendo disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e começou às 21 horas (horário de Brasília).

Argentina 1 x 0 Canadá: quanto está o jogo? Veja placar parcial

Jogo está 1 a 0 para a Argentina.

Gol foi marcado por Julián Álvarez, aos 22 minutos do primeiro tempo

Partida está no fim da primeira etapa

Como chegaram Argentina e Canadá para o jogo pela Eurocopa

A Argentina chega embalada para o confronto. Os atuais campeões mundiais encerraram a fase de grupos na liderança do Grupo A com nove pontos e 100% de aproveitamento, porém passou por dificuldades ao enfrentar o Equador e após um empate no tempo normal, só conseguiu concretizar sua classificação após as cobranças de pênaltis.