Colômbia x Panamá: onde assistir ao vivo - Copa América

Crédito: Lachlan Cunningham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O confronto terá transmissão ao vivo exclusivo em TV fechada no SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Colômbia e Panamá se enfrentam hoje, sábado, 6 de julho (6/07), pela quartas de final da Copa América 2024. A partida será disputada no State Farm Stadium, em Glendale, nos Estados Unidos, às 19 horas (horário de Brasília).

Líder do Grupo B com 100% de aproveitamento, a Colômbia chega com moral alta para duelar contra o Panamá. Em uma chave na qual estava Brasil, Paraguai e Costa Rica o time colombiano conseguiu terminar os três jogos de forma invicta.



Já o Panamá conseguiu ficar em segundo no grupo que tinha Uruguai, Bolívia e os mandantes Estados Unidos. A equipe panamenha conseguiu duas vitórias perdendo apenas para o líder Uruguai.

Dorival vê erros com naturalidade e projeta Brasil sem Vini Júnior: "Hora de outros aparecerem"; CONFIRA