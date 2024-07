Venezuela x Canadá: onde assistir ao vivo - Copa América

O confronto terá transmissão ao vivo exclusivo em TV fechada no SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Líder do Grupo B com 100% de aproveitamento, a Venezuela chega com moral alta para duelar contra o Canadá. A campanha perfeita contou com goleada sobre a Jamaica (3 a 0) e vitórias sobre México (1 a 0) e Equador (2 a 1). O camisa 23, Salomón Rondón, é o grande destaque, tendo participado de três gols



O estreante Canadá não decepcionou em sua primeira participação na Copa América. Passou em segundo, é verdade, mas num grupo que contava com Argentina, Chile e Peru. Mas a classificação se deu após empate heroico em 0 a 0 com os chilenos, que voltaram para casa mais cedo. (Com Jogada10)

